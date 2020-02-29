«Динамо» — «Спартак»: смотреть онлайн видеотрансляцию матча РПЛ

Сегодня, 29 февраля, в 20-м туре российской Премьер-Лиги состоится московское дерби. «Динамо» принимает «Спартак». Матч будет проходить на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Спартак» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром будет работать Павел Шадыханов.