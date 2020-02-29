В Ирландии забили потрясающий гол, который может быть номинирован на премию Пушкаша
В матче четвёртого тура чемпионата Ирландии по футболу «Шемрок Роверс» — «Дандолк» был забит потрясающий гол. При счёте 1:0 в пользу хозяев гости забили после розыгрыша углового. Последовал навес в штрафную, где по мячу с лёта пробил хавбек гостей Джордан Флорес. Удар получился сильным и точным, так что голкипер соперника, хоть и сумел выставить руки, не спас команду.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Пресс-служба ФИФА уже оценила забитый мяч. В «твиттере» организации предложили номинировать его на премию имени Ференца Пушкаша, которую вручают за лучший гол года.
Гол-шедевр в итоге не принёс «Дандолку» очков. «Шемрок» одержал победу со счётом 3:2. Однако удар Флореса стал самым ярким моментом матча.
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