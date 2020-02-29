Девять юных футболистов пострадали в результате ДТП под Ульяновском

Футболисты детской команды «Нефтяника» попали в ДТП под Ульяновском, сообщает «Комсомольская правда».
По информации источника, автобус, перевозивший детскую команду, перевернулся в кювет около посёлка Порецкое Кузоватовского района. В автобусе находилось 26 детей и 3 тренера. В результате аварии пострадало девять детей, троих из них доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Была оказана помощь и одному из тренеров. Остальные пассажиры автобуса отделались испугом. На ликвидацию последствий аварии отправлено 27 человек и 12 единиц техники.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением из-за неудовлетворительного качества дорожного полотна на данном участке. Окончательное заключение о причинах аварии предстоит дать специалистам.
- 29 февраля 2020
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