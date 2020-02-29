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«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Динамо» и «Спартак» определились с формой на матч РПЛ

«Динамо» и «Спартак» определились с формой на матч РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Динамо» и «Спартак» определились, в какой форме выйдут на поле в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 29 февраля, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игроки «Динамо» выйдут на поле в голубой форме, а футболисты московского «Спартака» — в белой экипировке.

Фото можно посмотреть на странице «Динамо» в «Твиттере».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром будет работать Павел Шадыханов.

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