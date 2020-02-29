«Зенит» — «Локомотив»: видеотрансляция матча РПЛ, смотреть онлайн

Сегодня, 29 февраля, в 20-м туре РПЛ состоится матч «Зенит» — «Локомотив». Встреча будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 19:00. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Локомотив» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. Резервный рефери — Владимир Москалёв.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга в 19 турах набрал 45 очков. «Локомотив» (34) — на пятом месте.
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