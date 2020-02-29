Карпов: в Питере меня ставили в ворота, но отец сказал, что мы хотим играть только в поле

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов рассказал о поиске позиции на поле.



«Меня ставили в ворота в спортшколе в Питере. По уровню команды я тогда не тянул играть на поле, тренер увидел во мне качества вратаря, дал перчатки и сказал: «Вставай». Ну я и встал. Им понравилось, для меня главным было — выходить на поле, участвовать в матчах. Так что отец какое-то время не знал, что я занял позицию в воротах.



Когда узнал, был строг. Сказал, что мы хотим играть только на поле. В Санкт-Петербурге было не так много сильных команд, чтобы развиваться как вратарь. Логика отца была такой: ты стоишь всю игру и просто раздаёшь передачки. А руками я почти не играл, до ворот соперники доходили редко. Так я попал из академии «Зенита» в СДЮШОР «Зенит». Это две разные команды, у них соперничество. Сначала взяли во второй состав, потом начали привлекать в первый. Центрального защитника стал играть в 15 лет, за два месяца до перехода в ЦСКА», — приводит слова Карпова официальный сайт ЦСКА.

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