Моратти: отсутствие зрителей делает матч «Интера» с «Ювентусом» менее предсказуемым

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился мнением о ситуации у лидеров итальянского чемпионата. Также Моратти прокомментировал ситуацию с проведением матча Серии А «Интер» — «Ювентус» без зрителей из-за угрозы коронавируса.
«Я не помню подобных прецедентов в прошлом. Отсутствие зрителей делает матч ещё менее предсказуемым, невозможно понять, как такая атмосфера повлияет на игроков.
У «Ювентуса» сейчас наступил сезон трансформации. После длительного периода с одним и тем же тренером, им нужно искать себя вновь. Мы уже видели это в матче с «Лионом».
Уход из «Интера» Икарди, Найнгголана и Перишича? Если честно, мне казались эти решения руководства «Интера» абсурдными. Но теперь у нас есть Ромелу Лукаку, что стало верным решением», — цитирует Моратти La Gazzetta dello Sport.
- 29 февраля 2020
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