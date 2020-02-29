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Роналдо — о работе президентом «Вальядолида»: во время футбольной карьеры я так не страдал

Роналдо — о работе президентом «Вальядолида»: во время футбольной карьеры я так не страдал
Футбол / Испания 0

Бывший форвард «Интера» и сборной Бразилии Роналдо, ныне занимающий пост президента «Вальядолида», признался, что никогда не испытывал такого давления, будучи футболистом, как сейчас.

«Если честно, когда был футболистом, никогда не было так трудно, как сейчас, когда работаю президентом клуба. Я так не страдал. Но это здорово. В конце прошлого года я отправился в отпуск. И тогда прошёл медицинские тесты, прохожу их каждый год, чтобы оценить состояние здоровья. Все показатели изменились. У меня повысился холестерин, давление. Надеюсь, что в этом году будет лучше», — сказал во время пресс-конференции Роналдо.

«Вальядолид» занимает 15-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 29 очков в 15 турах.

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