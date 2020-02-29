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Президент «Урала» раскритиковал «Уральские авиалинии», ставшие спонсором «Спартака»

Президент «Урала» раскритиковал «Уральские авиалинии», ставшие спонсором «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Президент «Урала» Григорий Иванов остался недоволен решением «Уральских авиалиний» начать сотрудничество с московским «Спартаком». По мнению Иванова, такие действия авиакомпании указывают на отсутствие патриотизма.

«ФК «Урал» получал от «Уральских авиалиний» скидки на билеты для команды, мы в хороших отношениях. Но, мне кажется, в Москве помимо уральского авиаперевозчика могли найтись компании, которые могли бы стать спонсорами. Немного обидно, что контракты заключают не с командами, которые представляют Свердловскую область — ХК «Автомобилист», «Уралочкой» или ФК «Урал». Конечно, право «Уральских авиалиний», куда вкладывать деньги, но, мне кажется, это непатриотично по отношению к нашему региону», — цитирует Иванова «Ура.ру».

Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» и «Спартак» подписали контракт на три с половиной года.

«Спартак» заключил контракт с «Уральскими авиалиниями»
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