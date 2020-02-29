ЦСКА — «Урал»: Васин и Дзагоев вернулись в стартовый состав москвичей

Сегодня, 29 февраля, в 20-м туре РПЛ ЦСКА будет принимать «Урал». Встреча начнётся в 14:00 мск. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

В старте ЦСКА выйдут защитник Виктор Васин и Алан Дзагоев, которые в первой части сезона пропустили длительный период из-за травм.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Магнуссон, Васин, Ахметов, Дзагоев, Сигурдссон, Обляков, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Котин, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Бийол, Щенников, Елеев, Марадишвили, Шкурин.

«Урал»: Годзюр, Золотов, Вилюш, Поляков, Кулаков, Бумаль, Димитров, Бикфалви, Егорычев, Кухарчик, Панюков.

Запасные: Баклов, Мамин, Августиняк, Емельянов, Ефремов, Бавин, Шаболин, Магомадов, Юсупов, Погребняк, Герасимов.

Московский ЦСКА набрал 34 очка в 19 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (24) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.