ЦСКА — «Урал»: Васин и Дзагоев вернулись в стартовый состав москвичей

Сегодня, 29 февраля, в 20-м туре РПЛ ЦСКА будет принимать «Урал». Встреча начнётся в 14:00 мск. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
В старте ЦСКА выйдут защитник Виктор Васин и Алан Дзагоев, которые в первой части сезона пропустили длительный период из-за травм.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Магнуссон, Васин, Ахметов, Дзагоев, Сигурдссон, Обляков, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Котин, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Бийол, Щенников, Елеев, Марадишвили, Шкурин.
«Урал»: Годзюр, Золотов, Вилюш, Поляков, Кулаков, Бумаль, Димитров, Бикфалви, Егорычев, Кухарчик, Панюков.
Запасные: Баклов, Мамин, Августиняк, Емельянов, Ефремов, Бавин, Шаболин, Магомадов, Юсупов, Погребняк, Герасимов.
Московский ЦСКА набрал 34 очка в 19 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (24) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.
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