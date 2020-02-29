Де Брёйне: «Ливерпуль» выиграет почти всё в этом сезоне, клуб заслуживает этого

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о проблемах «горожан» в нынешнем сезоне, а также поделился мнением о «Ливерпуле».



«Мы хорошо выступали, но потеряли слишком много очков. Это похоже на первый сезон под руководством Гвардиолы. Тогда мы тоже отлично играли, но допускали слишком много ошибок.



Есть матчи, во время которых думаешь, что полностью контролируешь ситуацию, а в концовке всё валится из рук. В период, когда „Ливерпуль“ не теряет очки, каждое потерянное вами очко имеет большой вес. Даже если бы мы играли ещё лучше, думаю, „Ливерпуль“ всё равно бы никому не уступил в этом сезоне. Думаю, мерсисайдцы выиграют почти всё в этом сезоне, они заслуживают этого. Аплодирую тому, что они делают. Единственное, о чём жалею, — об ошибках, которые совершил „Манчестер Сити“. „Ливерпуль“ не имеет к ним никакого отношения», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.