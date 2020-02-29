Власти Италии рассматривают возможность переноса матча «Интер» — «Ювентус»

Власти Италии по-прежнему могут перенести матч 26-го тура Серии А «Интер» — «Ювентус», который должен состояться завтра, 1 марта, сообщает Football Italia.

Ранее стало известно, что встреча будет проходить без зрителей из-за угрозы коронавируса. Но, по данным источника, решение о данном матче ещё может быть изменено. Так, сегодня, 29 февраля, состоится экстренное совещание, на котором будет обсуждаться ситуация.

В Италии обеспокоены, что проведение важного матча без зрителей негативно скажется на имидже Серии А. Также беспокойство вызывают серьёзные финансовые потери, которые клубы понесут, играя без зрителей.

Но возможный перенос матча также сопровождается сложностями. Ранее руководители Серии А призвали власти разрешить проведение встреч без зрителей, чтобы не сорвать подготовку сборной Италии к чемпионату Европы 2020 года.