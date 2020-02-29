Манчини считает, что «Интер» в случае поражения от «Ювентуса» покинет чемпионскую гонку

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 26-го тура Серии А, в котором «Интер» будет принимать «Ювентус».
«Если «Интер» проиграет, а «Лацио» выиграет у «Болоньи», миланцам будет очень сложно. Вряд ли они смогут устранить такое отставание, хоть у них ещё есть матч в запасе с «Сампдорией».
Преследовать команды тяжело, ведь находишься под большим давлением, нельзя допускать ошибки.
В то же время не думаю, что Сарри сейчас находится в сложной ситуации. «Ювентус» лидирует в Серии А, он по-прежнему может вывести команду в четвертьфинал Лиги чемпионов. И «Ювентус» остаётся в Кубке Италии. Да, после многочисленных успехов у туринцев могут возникнуть сложности. Но вряд ли в этом вина Сарри», — цитирует Манчини Corriere dello Sport.
- 29 февраля 2020
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