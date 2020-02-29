Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сетьен: иметь Месси в команде — это как играть сразу двумя королевами в шахматы

Сетьен: иметь Месси в команде — это как играть сразу двумя королевами в шахматы
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высоко оценил игру нападающего каталонской команды Лионеля Месси.

«Нам повезло с Месси, он всё прекрасно понимает. Прекрасно знает, как действовать в той или иной ситуации. Умеет делать то, чего не могут другие футболисты. Иметь Месси в команде — это как играть сразу двумя королевами в шахматы. Или даже тремя. С таким раскладом открывается целый мир новых возможностей. Вы можете выиграть практически любую партию», — приводит слова Сетьена La Vanguardia.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 20 матчах испанской Примеры, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач. «Барселона» набрала 55 очков в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры.

Куртуа: изучаем Месси так же, как изучали бы игрока «Сельты» или «Леванте»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020