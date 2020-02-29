Сетьен: иметь Месси в команде — это как играть сразу двумя королевами в шахматы
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высоко оценил игру нападающего каталонской команды Лионеля Месси.
«Нам повезло с Месси, он всё прекрасно понимает. Прекрасно знает, как действовать в той или иной ситуации. Умеет делать то, чего не могут другие футболисты. Иметь Месси в команде — это как играть сразу двумя королевами в шахматы. Или даже тремя. С таким раскладом открывается целый мир новых возможностей. Вы можете выиграть практически любую партию», — приводит слова Сетьена La Vanguardia.
В нынешнем сезоне Месси принял участие в 20 матчах испанской Примеры, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач. «Барселона» набрала 55 очков в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры.
Куртуа: изучаем Месси так же, как изучали бы игрока «Сельты» или «Леванте»
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