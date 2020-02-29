«Интер» — «Ювентус» и ещё 4 матча 26-го тура Серии А перенесены на 13 мая

Руководство Серии А приняло решение о переносе пяти матчей 26-го тура Серии А на 13 мая, сообщает Football Italia. Перенесены будут следующие встречи: «Ювентус» — «Интер», «Удинезе» — «Фиорентина», «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ и «Сассуоло» — «Брешия».

Ранее сообщалось, что эти матчи будут проходить без зрителей из-за угрозы коронавируса.

Из-за распространения вируса в Италии были отменены три матча 25-го тура итальянской Серии А: «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Интер» — «Сампдория». Также были перенесены 42 матча в любительских и молодёжных лигах и встреча «Асколи» и «Кремонезе» в Серии B.

Без зрителей проходил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» (2:1).