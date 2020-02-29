«Интер» — «Ювентус» и ещё 4 матча 26-го тура Серии А перенесены на 13 мая
Руководство Серии А приняло решение о переносе пяти матчей 26-го тура Серии А на 13 мая, сообщает Football Italia. Перенесены будут следующие встречи: «Ювентус» — «Интер», «Удинезе» — «Фиорентина», «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ и «Сассуоло» — «Брешия».
Ранее сообщалось, что эти матчи будут проходить без зрителей из-за угрозы коронавируса.
Из-за распространения вируса в Италии были отменены три матча 25-го тура итальянской Серии А: «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Интер» — «Сампдория». Также были перенесены 42 матча в любительских и молодёжных лигах и встреча «Асколи» и «Кремонезе» в Серии B.
Без зрителей проходил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» (2:1).
Матч «Ювентус» — «Интер» и ещё 4 встречи Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса
Читайте также
- 29 февраля 2020
-
15:22
-
15:10
-
15:10
-
14:47
-
14:39
-
14:36
-
14:30
-
14:20
-
14:13
-
14:12
-
13:57
-
13:54
-
13:23
-
13:21
-
13:03
-
12:56
-
12:50
-
12:41
-
12:22
-
12:15
-
12:09
-
11:56
-
11:39
-
11:17
-
11:15
-
11:11
-
11:03
-
10:53
-
10:45
-
10:32
-
10:26
-
10:12
-
09:54
-
09:52
-
09:39
Партнерский контент