Форвард «Копенгагена» обвиняется в нападении на полицейского во время игры ЛЕ с «Селтиком»

Нападающий «Копенгагена» Майкл Сантос обвиняется в предполагаемом нападении на полицейского во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» (3:1), сообщает BBC.
Напомним, Сантос стал автором первого гола в этом матче, забив на 51-й минуте. Во время празднования второго гола датского клуба, который забил Пеп Бьель, полицейские попытались успокоить разбушевавшихся игроков, в результате чего произошёл предполагаемый инцидент. Сообщается, что после матча шотландская полиция задержала Сантоса и Бьеля, провела с игроками беседу и выдвинула обвинения.
«Игроки отправились домой вместе с командой. Теперь ждём информации, будет ли шотландская полиция заниматься этим делом. Мы готовы сотрудничать с полицией, если они хотят получить больше информации от клуба», — отметили в пресс-службе «Копенгагена».
- 29 февраля 2020
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