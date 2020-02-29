Форвард «Копенгагена» обвиняется в нападении на полицейского во время игры ЛЕ с «Селтиком»

Нападающий «Копенгагена» Майкл Сантос обвиняется в предполагаемом нападении на полицейского во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» (3:1), сообщает BBC.



Напомним, Сантос стал автором первого гола в этом матче, забив на 51-й минуте. Во время празднования второго гола датского клуба, который забил Пеп Бьель, полицейские попытались успокоить разбушевавшихся игроков, в результате чего произошёл предполагаемый инцидент. Сообщается, что после матча шотландская полиция задержала Сантоса и Бьеля, провела с игроками беседу и выдвинула обвинения.



«Игроки отправились домой вместе с командой. Теперь ждём информации, будет ли шотландская полиция заниматься этим делом. Мы готовы сотрудничать с полицией, если они хотят получить больше информации от клуба», — отметили в пресс-службе «Копенгагена».