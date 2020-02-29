Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Форвард «Челси» Абрахам выбыл на неопределённый срок

Форвард «Челси» Абрахам выбыл на неопределённый срок
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что не знает, когда форвард команды Тэмми Абрахам сможет восстановиться после очередной травмы. Ещё в январе 22-летний нападающий травмировал лодыжку в матче с «Арсеналом». Англичанин вернулся на поле, выйдя на замену в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3). Но теперь у Абрахама вновь возникли проблемы с ногой.

«Не знаю, когда он сможет снова играть. У него травма лодыжки. Я не доктор, поэтому не могу дать точный диагноз. У него там воспаление, периодически возникают болевые ощущения. Пытаемся решить проблему. Очень жаль, ведь он уже выходил на поле. Но иногда с травмами бывает подобная ситуация. Если он испытывает дискомфорт, надо дать ему возможность восстановиться», — приводит слова Лэмпарда The Sun.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020