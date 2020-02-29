Форвард «Челси» Абрахам выбыл на неопределённый срок

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что не знает, когда форвард команды Тэмми Абрахам сможет восстановиться после очередной травмы. Ещё в январе 22-летний нападающий травмировал лодыжку в матче с «Арсеналом». Англичанин вернулся на поле, выйдя на замену в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3). Но теперь у Абрахама вновь возникли проблемы с ногой.

«Не знаю, когда он сможет снова играть. У него травма лодыжки. Я не доктор, поэтому не могу дать точный диагноз. У него там воспаление, периодически возникают болевые ощущения. Пытаемся решить проблему. Очень жаль, ведь он уже выходил на поле. Но иногда с травмами бывает подобная ситуация. Если он испытывает дискомфорт, надо дать ему возможность восстановиться», — приводит слова Лэмпарда The Sun.