Де Брёйне: я не слишком далёк от получения «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне отметил, что не так далёк от того, чтобы быть признанным одним из лучших игроков в мире.



«Я, вероятно, не слишком далёк от получения „Золотого мяча“. Но кто я такой, чтобы решать это? Просто стараюсь быть лучшей версией себя. В течение последних лет я демонстрировал хорошую игру. Даже в прошлом сезоне, когда у меня было множество травм, я восстанавливался, выходил на поле и был в порядке. Даже в Германии провёл достойные годы и чувствовал себя счастливым. Но не знаю, кто выбирает лучших футболистов. Думаю, близок к этому статусу», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 26 матчах чемпионата Англии, забил 8 голов и сделал 17 результативных передач.