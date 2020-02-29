«Уотфорд» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 29 февраля в 20:30

Сегодня, 29 февраля, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги. В Уотфорде местный «Уотфорд» на стадионе «Викарэйдж Роуд» будет принимать «Ливерпуль». Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервным арбитром станет Джонатан Мосс.

В матче первого круга «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:0.

Турнирная таблица АПЛ.

«Ливерпуль» возглавляет АПЛ, набрав 79 очков после 27 туров. «Уотфорд» занимает 19-е, предпоследнее, место в турнирной таблице с 24 очками.