«Динамо» — «Спартак»: Соболев дебютирует в составе гостей

Сегодня, 29 февраля, в Москве состоится матч 20-го тура российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» принимает «Спартак». Встреча начнётся в 16:30 мск.
Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. В «Спартаке» в официальных матчах дебютирует форвард Александр Соболев, который перешёл в московский клуб из «Крыльев Советов» на правах аренды.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шунич, Ордец, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Игбун, Н'Жи.
Запасные: Сангаре, Плиев, Морозов, Евгеньев, Соснин, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Панченко, Комличенко, Филипп.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе.
Запасные: Ребров, Ещенко, Маслов, Гапонов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Маркитесов, Тил, Ларссон.
- 29 февраля 2020
-
15:22
-
15:10
-
15:10
-
14:47
-
14:39
-
14:36
-
14:30
-
14:20
-
14:13
-
14:12
-
13:57
-
13:54
-
13:23
-
13:21
-
13:03
-
12:56
-
12:50
-
12:41
-
12:22
-
12:15
-
12:09
-
11:56
-
11:39
-
11:17
-
11:15
-
11:11
-
11:03
-
10:53
-
10:45
-
10:32
-
10:26
-
10:12
-
09:54
-
09:52
-
09:39