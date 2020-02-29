Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» — «Спартак»: Соболев дебютирует в составе гостей

«Динамо» — «Спартак»: Соболев дебютирует в составе гостей
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 29 февраля, в Москве состоится матч 20-го тура российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» принимает «Спартак». Встреча начнётся в 16:30 мск.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. В «Спартаке» в официальных матчах дебютирует форвард Александр Соболев, который перешёл в московский клуб из «Крыльев Советов» на правах аренды.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шунич, Ордец, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Игбун, Н'Жи.

Запасные: Сангаре, Плиев, Морозов, Евгеньев, Соснин, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Панченко, Комличенко, Филипп.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе.

Запасные: Ребров, Ещенко, Маслов, Гапонов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Маркитесов, Тил, Ларссон.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020