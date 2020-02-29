«Динамо» — «Спартак»: Соболев дебютирует в составе гостей

Сегодня, 29 февраля, в Москве состоится матч 20-го тура российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» принимает «Спартак». Встреча начнётся в 16:30 мск.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. В «Спартаке» в официальных матчах дебютирует форвард Александр Соболев, который перешёл в московский клуб из «Крыльев Советов» на правах аренды.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шунич, Ордец, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Игбун, Н'Жи.

Запасные: Сангаре, Плиев, Морозов, Евгеньев, Соснин, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Панченко, Комличенко, Филипп.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе.

Запасные: Ребров, Ещенко, Маслов, Гапонов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Маркитесов, Тил, Ларссон.