«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче молодёжного первенства России

В матче 20-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 20-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Краснодара» Ислам-Бек Губжоков. Во втором тайме, на 67-й минуте, краснодарцы упрочили преимущество в счёте.



Таким образом, «Краснодар» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Уфа» (8) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Динамо».



В других матчах 20-го тура молодёжного первенства самарские «Крылья Советов» дома обыграли «Оренбург» (3:1), а грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).