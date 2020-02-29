«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче молодёжного первенства России
В матче 20-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 20-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Краснодара» Ислам-Бек Губжоков. Во втором тайме, на 67-й минуте, краснодарцы упрочили преимущество в счёте.
Таким образом, «Краснодар» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Уфа» (8) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Динамо».
В других матчах 20-го тура молодёжного первенства самарские «Крылья Советов» дома обыграли «Оренбург» (3:1), а грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).
Россия - Молодёжное первенство. 20-й тур
29 февраля 2020, суббота. 14:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
Окончен
2 : 0
Уфа-мол.
Уфа
1:0 Губжоков – 20' 2:0 Рейхмен – 66'
Россия - Молодёжное первенство. 20-й тур
29 февраля 2020, суббота. 12:00 МСК
Крылья Советов-мол.
Самара
Окончен
3 : 1
Оренбург-мол.
Оренбург
1:0 Трубин – 35' 2:0 Молчанов – 36' 3:0 Медведь – 78' 3:1 Боднарюк – 83'
Удаления: нет / Палагута – 72'
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