Гол Фернандеса в компенсированное время спас ЦСКА от поражения в матче с «Уралом»

В Москве завершился матч 20-го тура РПЛ. ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» принимал «Урал». Матч закончился со счётом 1:1.

«Армейцы» в первой половине встречи больше владели мячом и чаще атаковали, но реальных голевых моментов у ворот Ярослава Годзюра не возникало. Второй тайм проходил по похожему сценарию, но на 72-й минуте вперёд вышли гости. После навеса Эрик Бикфалви в касание пробил по воротам, Игорь Акинфеев дотянулся, но не спас свою команду.

Опасные моменты у ворот Годзюра возникали после дальних ударов. А в самой концовке «Урал» мог забить второй мяч. На 88-й минуте Андрей Егорычев вышел один на один с Акинфеевым, сделал ложный замах и пробил мимо, хотя мог отдать пас на пустые ворота Павлу Погребняку.

ЦСКА удалось спастись в компенсированное время. На 1-й добавленной минуте Марио Фернандес обработал мяч грудью в чужой штрафной и в касание пробил в девятку.

«Урал» набрал 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. ЦСКА (35) занимает второе место.