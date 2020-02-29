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Роналду: надеюсь, что сыграю ещё сотни матчей

Роналду: надеюсь, что сыграю ещё сотни матчей
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от тысячного матча в профессиональной карьере.

В последнем туре Серии А форвард в составе «старой синьоры» одержал победу в матче со СПАЛом (2:1). Роналду отправил в ворота соперника один мяч, забив в 11-м матче подряд в итальянском чемпионате.

«Отличное достижение. 1000 матчей означают самоотверженность, тяжёлую работу над собой. Это нелегко — провести тысячу матчей в 35 лет, и я счастлив. Это прекрасно, но, надеюсь, сыграю ещё сотни матчей. Отличное число, но главное — побеждать в каждой встрече», — приводит слова футболиста Sky Sports.

В этом сезоне Роналду в 21 матче Серии А забил 21 мяч и отдал две голевые передачи.

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