Роналду: надеюсь, что сыграю ещё сотни матчей
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от тысячного матча в профессиональной карьере.
В последнем туре Серии А форвард в составе «старой синьоры» одержал победу в матче со СПАЛом (2:1). Роналду отправил в ворота соперника один мяч, забив в 11-м матче подряд в итальянском чемпионате.
«Отличное достижение. 1000 матчей означают самоотверженность, тяжёлую работу над собой. Это нелегко — провести тысячу матчей в 35 лет, и я счастлив. Это прекрасно, но, надеюсь, сыграю ещё сотни матчей. Отличное число, но главное — побеждать в каждой встрече», — приводит слова футболиста Sky Sports.
В этом сезоне Роналду в 21 матче Серии А забил 21 мяч и отдал две голевые передачи.
Дель Пьеро: «Ювентус» — великая команда, но никто не думал, что Роналду перейдёт
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