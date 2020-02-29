Бикфалви: к Егорычеву нет никаких претензий, следующий гол забьёт
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).
«Мы приехали попробовать взять три очка, но знали, что будет тяжело. Вчера вернулись со сборов, ещё нелегко даются игры. Чуть-чуть не хватило до победы. При голе решил бить сразу, это была идеальная ситуация, прям как у Марио. Он забил красивый гол. Егорычева поддержали, он же наш друг и коллега. Никаких претензий. Следующий гол забьет», — передаёт слова Бикфалви корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Урал» набрал 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. Московский ЦСКА (35) занимает второе место. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит».
Парфёнов: в матче с ЦСКА «Урал» мог выигрывать со счётом 2:0
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