Чалов: ЦСКА нужно улучшать игру во всех компонентах

Фовард ЦСКА Фёдор Чалов поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ с «Уралом». Встреча завершилась со счётом 1:1, москвичи избежали поражения благодаря голу в компенсированное время.

«Очень неоднозначная игра. Могли и выиграть, и проиграть. Нам нужно улучшать игру во всех компонентах, забыть матч с «Уралом» и готовиться к следующему.

Проблема намного глубже, чем в комбинациях и завершающем шаге в конце. Многое не получалось. Создали достаточно моментов, подходов к воротам. Не хватало иногда последнего паса. Нужно уже расслабиться и забыть эту встречу, готовиться к «Спартаку».

На сборах играем с командами, которые играют атака на атаку, а здесь встречаемся с оборонительными командами. Считаю, мы играли лучше и должны доводить до победы», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Акопян.