Эффектная бисиклета, ярость Дзагоева после замены и Босс на бровке. Фото с ЦСКА — «Урал»

29 февраля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги в котором ЦСКА принимал «Урал». Матч закончился со счётом 1:1.



«Армейцы» в первой половине встречи больше владели мячом и чаще атаковали, но реальных голевых моментов у ворот Ярослава Годзюра не возникало. Второй тайм проходил по похожему сценарию, но на 72-й минуте вперёд вышли гости. После навеса Эрик Бикфалви в касание пробил по воротам, Игорь Акинфеев дотянулся, но не спас свою команду.



Опасные моменты у ворот Годзюра возникали после дальних ударов. А в самой концовке «Урал» мог забить второй мяч. На 88-й минуте Андрей Егорычев вышел один на один с Акинфеевым, сделал ложный замах и пробил мимо, хотя мог отдать пас на пустые ворота Павлу Погребняку.



ЦСКА удалось спастись в компенсированное время. На 1-й добавленной минуте Марио Фернандес обработал мяч грудью в чужой штрафной и в касание пробил в девятку.



«Урал» набрал 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. ЦСКА (35) занимает второе место.



Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.