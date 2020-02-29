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«Зенит» подписал соглашение о партнёрстве с торговой сетью «Эльдорадо»

«Зенит» подписал соглашение о партнёрстве с торговой сетью «Эльдорадо»
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» подписал соглашение о партнёрстве с крупнейшим ретейлом бытовой техники — «Эльдорадо».

Контракт заключён до 2021 года с перспективой продления на больший срок.

«Очень рады сотрудничеству с новыми рекламодателями, особенно если они работают в динамично развивающийся сфере. Хорошо известно, что Эльдорадо — мифических страна, которая была богата золотом. „Зенит“ тоже богат золотом. У нас пять чемпионских титулов в России и один — в СССР. Уверен, вместе у нас будет ещё больше золота. У нас много планов по проведению совместных мероприятий на стадионе и в магазинах», — передаёт слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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