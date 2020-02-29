«Зенит» подписал соглашение о партнёрстве с торговой сетью «Эльдорадо»
Петербургский «Зенит» подписал соглашение о партнёрстве с крупнейшим ретейлом бытовой техники — «Эльдорадо».
Контракт заключён до 2021 года с перспективой продления на больший срок.
«Очень рады сотрудничеству с новыми рекламодателями, особенно если они работают в динамично развивающийся сфере. Хорошо известно, что Эльдорадо — мифических страна, которая была богата золотом. „Зенит“ тоже богат золотом. У нас пять чемпионских титулов в России и один — в СССР. Уверен, вместе у нас будет ещё больше золота. У нас много планов по проведению совместных мероприятий на стадионе и в магазинах», — передаёт слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Читайте также
- 29 февраля 2020
-
18:31
-
18:30
-
18:28
-
18:02
-
17:55
-
17:54
-
17:53
-
17:43
-
17:39
-
17:34
-
17:34
-
17:29
-
17:22
-
17:19
-
17:09
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:23
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:22
-
15:10
-
15:10
-
14:47
-
14:39
-
14:36
Партнерский контент