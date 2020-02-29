«Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон» в матче чемпионата Англии

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал лондонский «Кристал Пэлас». Встреча состоялась на стадионе «Фалмер» в Брайтон энд Хоув и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю, отправив мяч в ворота соперника на 70-й минуте с передачи форварда Кристиана Бентеке.

«Кристал Пэлас» одержал вторую подряд победу в чемпионате Англии. Безвыигрышная серия «Брайнтона» в АПЛ достигла восьми матчей (пять ничьих, три поражения).

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице английского первенства. В активе лондонской команды 36 очков, «Брайтон» (28) — на 15-м месте.

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