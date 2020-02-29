«Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон» в матче чемпионата Англии
В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал лондонский «Кристал Пэлас». Встреча состоялась на стадионе «Фалмер» в Брайтон энд Хоув и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю, отправив мяч в ворота соперника на 70-й минуте с передачи форварда Кристиана Бентеке.
«Кристал Пэлас» одержал вторую подряд победу в чемпионате Англии. Безвыигрышная серия «Брайнтона» в АПЛ достигла восьми матчей (пять ничьих, три поражения).
«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице английского первенства. В активе лондонской команды 36 очков, «Брайтон» (28) — на 15-м месте.
Календарь АПЛ сезона-2019/2020
Англия - Премьер-лига. 28-й тур
29 февраля 2020, суббота. 15:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Айю – 70'
«Ливерпуль» может остаться без титула. В АПЛ задумались о сокращении сезона
В Англии могут приостановить чемпионат, в РПЛ стартовала весенняя часть сезона, состоялась жеребьёвка 1/8 Лиги Европы – в обзоре дня.
Читайте также
- 29 февраля 2020
-
18:31
-
18:30
-
18:28
-
18:02
-
17:55
-
17:54
-
17:53
-
17:43
-
17:39
-
17:34
-
17:34
-
17:29
-
17:22
-
17:19
-
17:09
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:23
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:22
-
15:10
-
15:10
-
14:47
-
14:39
-
14:36
Партнерский контент