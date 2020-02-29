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Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Футбол / РПЛ 0

В Москве на станции метро «Маяковская» произошла массовая драка болельщиков «Спартака» и «Динамо», сообщает сайт телеканала «360».

Когда фанаты красно-белых вышли из поезда, на них напали ожидавшие болельщики «Динамо». Некоторые из фанатов из-за полученных травм не смогли выйти из метро. Драка переместилась на улицу. Прибывшие на место инцидента правоохранители задержали нескольких участников потасовки.

Видео драки можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

Матч «Динамо» — «Спартак» в данный момент проходит в Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. После первого тайма впереди красно-белые. На 29-й минуте гол забил Зелимхан Бакаев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».

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