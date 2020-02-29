Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

В Москве на станции метро «Маяковская» произошла массовая драка болельщиков «Спартака» и «Динамо», сообщает сайт телеканала «360».
Когда фанаты красно-белых вышли из поезда, на них напали ожидавшие болельщики «Динамо». Некоторые из фанатов из-за полученных травм не смогли выйти из метро. Драка переместилась на улицу. Прибывшие на место инцидента правоохранители задержали нескольких участников потасовки.
Видео драки можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».
Матч «Динамо» — «Спартак» в данный момент проходит в Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. После первого тайма впереди красно-белые. На 29-й минуте гол забил Зелимхан Бакаев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020
- 29 февраля 2020
-
18:31
-
18:30
-
18:28
-
18:02
-
17:55
-
17:54
-
17:53
-
17:43
-
17:39
-
17:34
-
17:34
-
17:29
-
17:22
-
17:19
-
17:09
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:23
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:22
-
15:10
-
15:10
-
14:47
-
14:39
-
14:36