«Кристал Пэлас» — первая команда в истории АПЛ, одержавшая победу 29 февраля

Лондонский «Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в выездном матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе «Фалмер» в Брайтон энд Хоув и завершилась со счётом 0:1.

«Кристал Пэлас» стал первой командой в истории АПЛ, которой удалось одержать победу 29 февраля.

Автором единственного гола в матче «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас» стал нападающий «орлов» Джордан Айю, отправивший мяч в ворота соперника на 70-й минуте с передачи форварда Кристиана Бентеке.

Сегодня в Премьер-лиге пройдёт ещё пять встреч 28-го тура: «Борнмут» — «Челси» (18:00 мск), «Ньюкасл Юнайтед» — «Бёрнли» (18:00 мск), «Вест Хем Юнайтед» — «Саутгемптон» (18:00 мск), «Уотфорд» — «Ливерпуль» (20:30 мск).