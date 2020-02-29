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Сенников: в матче с «Локомотивом» возможны сюрпризы от «Зенита»

Сенников: в матче с «Локомотивом» возможны сюрпризы от «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата России с «Зенитом». Матч состоится сегодня, 29 февраля.

«Уход Смолова не сильно изменит игру «Локомотива». Состав, в принципе, тот же. Средняя линия достаточно мощная, у «Локомотива» очень много футболистов, которые могут удачно атаковать. Больше беспокоит оборонительная линия, в первой части чемпионата очень много пропускали. Задача тренерского штаба — улучшить игру в обороне. Причём наладить взаимодействия не только между четырьмя защитниками, но и между линиями.

В обойме «Локомотива» есть игроки, которые могут достойно заменить Антона Миранчука. Но если ещё кто-то выйдет из строя, это будет проблемой. В концовке первой части чемпионата играл Жоау Мариу, были видны недостатки мастерства и не лучшее качество игры.

«Локомотив» играет стабильно, сюрпризов не ждём. Сюрпризы будут как раз-таки от «Зенита». Кто-то у них ушёл, кто-то поправился, кто-то травмировался.

Помимо Дзюбы есть много атакующих футболистов, которые могут сыграть на таком же уровне. Изменится только тактика «Зенита». Дзюба — футболист, из-под которого игроки «Зенита» выбегали, Артём же хорошо играл в подыгрыше. А сейчас такого игрока нет. В сегодняшнем матче будет меньше длинных передач вперёд и вбеганий в штрафную игроков средней линии», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.

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