Сенников: в матче с «Локомотивом» возможны сюрпризы от «Зенита»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата России с «Зенитом». Матч состоится сегодня, 29 февраля.
«Уход Смолова не сильно изменит игру «Локомотива». Состав, в принципе, тот же. Средняя линия достаточно мощная, у «Локомотива» очень много футболистов, которые могут удачно атаковать. Больше беспокоит оборонительная линия, в первой части чемпионата очень много пропускали. Задача тренерского штаба — улучшить игру в обороне. Причём наладить взаимодействия не только между четырьмя защитниками, но и между линиями.
В обойме «Локомотива» есть игроки, которые могут достойно заменить Антона Миранчука. Но если ещё кто-то выйдет из строя, это будет проблемой. В концовке первой части чемпионата играл Жоау Мариу, были видны недостатки мастерства и не лучшее качество игры.
«Локомотив» играет стабильно, сюрпризов не ждём. Сюрпризы будут как раз-таки от «Зенита». Кто-то у них ушёл, кто-то поправился, кто-то травмировался.
Помимо Дзюбы есть много атакующих футболистов, которые могут сыграть на таком же уровне. Изменится только тактика «Зенита». Дзюба — футболист, из-под которого игроки «Зенита» выбегали, Артём же хорошо играл в подыгрыше. А сейчас такого игрока нет. В сегодняшнем матче будет меньше длинных передач вперёд и вбеганий в штрафную игроков средней линии», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.
- 29 февраля 2020
-
18:31
-
18:30
-
18:28
-
18:02
-
17:55
-
17:54
-
17:53
-
17:43
-
17:39
-
17:34
-
17:34
-
17:29
-
17:22
-
17:19
-
17:09
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:23
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:22
-
15:10
-
15:10
-
14:47
-
14:39
-
14:36