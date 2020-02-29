«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Спартак». Московское дерби прошло на стадионе «ВТБ Арена» и завершилось со счётом 2:0 в пользу красно-белых.
Первый мяч забил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев на 29-й минуте. В середине второй половины преимущество гостей увеличил хавбек Роман Зобнин, которому ассистировал Бакаев.
Победа позволила «Спартаку» обойти «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые теперь занимают девятое место с 25 очками в активе, «Динамо» (24) — десятое.
Напомним, «Спартак» перед зимней паузой провёл трёхматчевую серию без побед, проиграв «Ростову» (1:4) и «Зениту» (0:1), а также поделив очки с «Уралом» (0:0).
Календарь РПЛ сезона-2019/2020
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
29 февраля 2020, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бакаев – 29' 0:2 Зобнин – 62'
Зобнин забил впервые с апреля 2019 года
Читайте также
- 29 февраля 2020
-
18:31
-
18:30
-
18:28
-
18:02
-
17:55
-
17:54
-
17:53
-
17:43
-
17:39
-
17:34
-
17:34
-
17:29
-
17:22
-
17:19
-
17:09
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:23
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:22
-
15:10
-
15:10
-
14:47
-
14:39
-
14:36
Партнерский контент