«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Спартак». Московское дерби прошло на стадионе «ВТБ Арена» и завершилось со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

Первый мяч забил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев на 29-й минуте. В середине второй половины преимущество гостей увеличил хавбек Роман Зобнин, которому ассистировал Бакаев.

Победа позволила «Спартаку» обойти «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые теперь занимают девятое место с 25 очками в активе, «Динамо» (24) — десятое.

Напомним, «Спартак» перед зимней паузой провёл трёхматчевую серию без побед, проиграв «Ростову» (1:4) и «Зениту» (0:1), а также поделив очки с «Уралом» (0:0).

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