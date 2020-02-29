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«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби

«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби
Футбол / РПЛ 0

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Спартак». Московское дерби прошло на стадионе «ВТБ Арена» и завершилось со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

Первый мяч забил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев на 29-й минуте. В середине второй половины преимущество гостей увеличил хавбек Роман Зобнин, которому ассистировал Бакаев.

Победа позволила «Спартаку» обойти «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые теперь занимают девятое место с 25 очками в активе, «Динамо» (24) — десятое.

Напомним, «Спартак» перед зимней паузой провёл трёхматчевую серию без побед, проиграв «Ростову» (1:4) и «Зениту» (0:1), а также поделив очки с «Уралом» (0:0).

Календарь РПЛ сезона-2019/2020

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
29 февраля 2020, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бакаев – 29'   0:2 Зобнин – 62'
Зобнин забил впервые с апреля 2019 года
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