Фанаты «Динамо», ЦСКА и «Спартака» подрались в троллейбусе

Несколько десятков фанатов «Динамо», ЦСКА и «Спартака» подрались в троллейбусе недалеко от стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», сообщается в телеграм-канале Российской Премьер-Лиги.

По предварительной информации, болельщики «Динамо» и ЦСКА прыгнули на троллейбус, в котором ехали фанаты «Спартака». Драка продлилась несколько минут. В ходе потасовки травмы получили несколько человек. Им понадобилась помощь скорой.

Ранее сообщалось, что болельщики «Динамо» напали на фанатов «Спартака» в Москве на станции метро «Маяковская».

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило «Спартаку» со счётом 0:2. Победу красно-белым принесли голы Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.