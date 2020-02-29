Фанаты «Динамо», ЦСКА и «Спартака» подрались в троллейбусе
Несколько десятков фанатов «Динамо», ЦСКА и «Спартака» подрались в троллейбусе недалеко от стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», сообщается в телеграм-канале Российской Премьер-Лиги.
По предварительной информации, болельщики «Динамо» и ЦСКА прыгнули на троллейбус, в котором ехали фанаты «Спартака». Драка продлилась несколько минут. В ходе потасовки травмы получили несколько человек. Им понадобилась помощь скорой.
Ранее сообщалось, что болельщики «Динамо» напали на фанатов «Спартака» в Москве на станции метро «Маяковская».
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило «Спартаку» со счётом 0:2. Победу красно-белым принесли голы Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
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