Федун кратко оценил победу «Спартака» над «Динамо»
Владелец «Спартака» Леонид Федун кратко прокомментировал победу команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0).
«Отлично», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Победу красно-белым принесли голы Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина. Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина».
«Спартак», набрав 25 очков, поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (24) — на десятом месте. В следующем туре «Спартак» на своём поле примет «Краснодар». Встреча состоится 9 марта. «Динамо» 7 марта предстоит домашний матч с «Тамбовом».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Фанаты «Динамо», ЦСКА и «Спартака» подрались в троллейбусе
Читайте также
- 29 февраля 2020
-
20:15
-
20:10
-
20:07
-
19:59
-
19:52
-
19:50
-
19:44
-
19:44
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:34
-
19:28
-
19:25
-
19:17
-
19:16
-
19:13
-
19:07
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:47
-
18:31
-
18:30
-
18:28
-
18:02
-
17:55
-
17:54
-
17:53
-
17:43
-
17:39
-
17:34
Партнерский контент