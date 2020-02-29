Федун кратко оценил победу «Спартака» над «Динамо»

Владелец «Спартака» Леонид Федун кратко прокомментировал победу команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0).

«Отлично», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Победу красно-белым принесли голы Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина. Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина».

«Спартак», набрав 25 очков, поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (24) — на десятом месте. В следующем туре «Спартак» на своём поле примет «Краснодар». Встреча состоится 9 марта. «Динамо» 7 марта предстоит домашний матч с «Тамбовом».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020