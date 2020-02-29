Семак: Азмун готов сыграть с «Локомотивом», Дзюба и Шатов — нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных перед началом домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
«Правда ли, что Азмун заболел и не готов играть? Не знаю, откуда берётся такая информация. Это абсолютно не так. Сердар готовится с нами к матчу. Есть небольшие проблемы, но он готов играть. Его появление на поле, конечно же, вероятно. К сожалению, Дзюба получил повреждение в прошлом матче и не сможет принять участие, как и Шатов. Остальные готовятся», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».
Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 29 февраля, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».
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