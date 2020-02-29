Тедеско: «Спартаку» немного повезло, Комличенко дважды нас простил

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу в матче 20-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:0).

«Мы заслужили победу и счастливы, что выиграли. Нам немного повезло, Комличенко дважды нас простил. Такие ситуации недопустимы. Забей он первый момент, счёт был бы 1:1, да и если бы счёт стал 2:1 в нашу пользу, то ситуация бы для нас осложнилась.

Очень сложно оценивать игру одного Зобнина, все сыграли хорошо. Победа — общая заслуга. Сегодня он сыграл на топ-уровне, смотрелся очень хорошо, но и на правом фланге он играл отлично. У нас было время, чтобы подтянуть ещё игроков на позицию на правом фланге – тот же Рассказов. Это позволило Роману вернуться на более привычную позицию, но, при необходимости, он может вернуться на фланг", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.