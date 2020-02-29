Тедеско: Соболев на теоретических занятиях сидит с открытом ртом

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу команды в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0).

«Рассказов сыграл хорошо. Прессинговал, бежал до конца, а атаки «Динамо» по его флангу… Не скажу, что они больше атаковали с правого, они атаковали с обоих. Говоря об оборонительных действиях Коли, надо иметь в виду, что не только он должен его закрывать – это важная работа и наших „восьмёрок“, могут смещаться нападающие и даже центральные защитники. За правый фланг отвечает не только Рассказов.



Соболев – профессионал, он учится, и приятно видеть, как он ведёт себя на теоретических занятиях: сидит с открытом ртом. Провёл прекрасный матч, имел два момента, да, не получилось, но голы — это следующий шаг.

Не боялся ли играть с одним опорником – Кралом? Многие команды играют с четырьмя защитниками, а мы с пятью и одним центральным, так что никакого риска. Тем более рядом работают наши «восьмёрки».



Наиль Умяров пока вне игры, и это чувствительная потеря: молодой парень, а играл здорово, показал, на что способен. Верим в него, он будущее «Спартака». Даже если ему будет сложно завоевать место в составе, это хороший знак: значит, в команде хорошая конкуренция. Но он будет биться за место в составе, характера ему хватит", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.