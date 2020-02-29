Тедеско — о драке фанатов «Спартака», «Динамо» и ЦСКА: команду можно поддерживать мирно
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал драки болельщиков красно-белых с фанатами «Динамо» и ЦСКА. Потасовки произошли перед началом матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак» — 0:2.
«Не знал про драку болельщиков. Наверное, это не моя работа — комментировать подобное. Мне жаль, что это случилось. Такого поведения не одобряю, команду можно поддерживать чистыми и мирными способами.
После побед легко говорить, что всё прекрасно. Но я не такой человек. Нам во многом надо прибавлять. Так и после побед нельзя говорить, что всё плохо», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Спартак», набрав 25 очков, поднялся на девятое место в РПЛ.
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