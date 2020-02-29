Тедеско: сказал Рассказову, что хочу бутсы как у него

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, комментируя победу команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиге с «Динамо» (2:0), рассказал, что ему понравились бутсы у защитника красно-белых Николая Рассказова.

«Позвал Рассказова, так как очень понравились его бутсы. Сказал: «Хочу такие же», — передаёт слова Тедеско корреспондент „Чемпионата“ Максим Пахомов.

Победа позволила «Спартаку» обойти «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые, набрав 25 очков, переместились на девятое место. «Динамо» (24) — на десятом месте.



Напомним, «Спартак» перед зимней паузой провёл трёхматчевую серию без побед, проиграв «Ростову» (1:4) и «Зениту» (0:1), а также поделив очки с «Уралом» (0:0).