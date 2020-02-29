Тедеско: сказал Рассказову, что хочу бутсы как у него
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, комментируя победу команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиге с «Динамо» (2:0), рассказал, что ему понравились бутсы у защитника красно-белых Николая Рассказова.
«Позвал Рассказова, так как очень понравились его бутсы. Сказал: «Хочу такие же», — передаёт слова Тедеско корреспондент „Чемпионата“ Максим Пахомов.
Победа позволила «Спартаку» обойти «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые, набрав 25 очков, переместились на девятое место. «Динамо» (24) — на десятом месте.
Напомним, «Спартак» перед зимней паузой провёл трёхматчевую серию без побед, проиграв «Ростову» (1:4) и «Зениту» (0:1), а также поделив очки с «Уралом» (0:0).
Тедеско — о драке фанатов «Спартака», «Динамо» и ЦСКА: команду можно поддерживать мирно
Читайте также
- 29 февраля 2020
-
20:15
-
20:10
-
20:07
-
19:59
-
19:52
-
19:50
-
19:44
-
19:44
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:34
-
19:28
-
19:25
-
19:17
-
19:16
-
19:13
-
19:07
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:47
-
18:31
-
18:30
-
18:28
-
18:02
-
17:55
-
17:54
-
17:53
-
17:43
-
17:39
-
17:34
Партнерский контент