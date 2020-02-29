Фанаты «Зенита» представили перформанс с Семаком перед матчем с «Локомотивом»

Болельщики «Зенита» представили перформанс с изображением главного тренера команды Сергея Семака перед домашним матчем 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Перформанс фанатов «Зенита» Фото: Анатолий Романов, «Чемпионат»

Матч «Зенит» — «Локомотив» сейчас проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 15-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе сине-бело-голубых 45 очков. «Локомотив» (34) занимает пятое место.

В 21-м туре Премьер-Лиги «Локомотив» 8 марта на своём поле сыграет с грозненским «Ахматом», а «Зенит» на следующий день дома примет «Уфу».