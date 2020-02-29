Сёмин получил жёлтую карточку в матче с «Зенитом». Тренера успокаивал Крыховяк

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин получил жёлтую карточку в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).

Тренер был недоволен, что арбитр предъявил жёлтую карточку защитнику Бенедикту Хёведесу. Получив предупреждение, Сёмин продолжил спорить с судьей, и его успокаивал полузащитник команды Гжегож Крыховяк.

Матч «Зенит» — «Локомотив» проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию встречи. Также доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Зенит» — «Локомотив».

«Зенит», набрав 45 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (34) — на 5-м месте.