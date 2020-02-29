«Зенит» — «Локомотив»: Сёмин получил красную карточку
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин был удалён в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Эпизод произошёл на 25-й минуте. Полузащитник «Зенита» Лукас Барриос в центре поля сбил хавбека «железнодорожников» Грегожа Крыховяка. Сёмин эмоционально отреагировал и получил красную карточку.
Уходя со скамейки, тренер остановился в туннеле и что-то пытался подсказывать после удаления, его попросили уйти оттуда.
Матч «Зенит» — «Локомотив» проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию встречи. Также доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Зенит» — «Локомотив».
«Зенит» — «Локомотив»: Сёмин получил красную карточку
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