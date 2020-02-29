Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дортмундская «Боруссия» одержала победу в матче чемпионата Германии с «Фрайбургом»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу в матче чемпионата Германии с «Фрайбургом»
Футбол / Германия 0

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Фрайбург». Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо, отправивший мяч в ворота соперника на 15-й минуте после передачи нападающего Торгана Азара.

«Боруссия», набрав 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Фрайбург» (33) — девятое.

Результаты других матчей 24-го тура Бундеслиги

«Майнц» — «Падерборн 07» — 2:0

«Аугсбург» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 2:3.

Календарь матчей немецкого первенства сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица Бундеслиги доступна здесь.

Германия - Бундеслига. 24-й тур
29 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Санчо – 15'
Германия - Бундеслига. 24-й тур
29 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
2 : 0
Падерборн 07
Падерборн
1:0 Куайсон – 29'   2:0 Онисиво – 37'
Германия - Бундеслига. 24-й тур
29 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 3
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Бенсебаини – 49'   0:2 Штиндль – 53'   1:2 Лёвен – 57'   1:3 Штиндль – 79'   2:3 Финнбогасон – 83'
Около тысячи фанатов «Айнтрахта» отправились на любительский хоккей после отмены матча ЛЕ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020