Дортмундская «Боруссия» одержала победу в матче чемпионата Германии с «Фрайбургом»
В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Фрайбург». Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо, отправивший мяч в ворота соперника на 15-й минуте после передачи нападающего Торгана Азара.
«Боруссия», набрав 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Фрайбург» (33) — девятое.
Результаты других матчей 24-го тура Бундеслиги
«Майнц» — «Падерборн 07» — 2:0
«Аугсбург» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 2:3.
Календарь матчей немецкого первенства сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица Бундеслиги доступна здесь.
Германия - Бундеслига. 24-й тур
29 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Санчо – 15'
Германия - Бундеслига. 24-й тур
29 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
2 : 0
Падерборн 07
Падерборн
1:0 Куайсон – 29' 2:0 Онисиво – 37'
Германия - Бундеслига. 24-й тур
29 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 3
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Бенсебаини – 49' 0:2 Штиндль – 53' 1:2 Лёвен – 57' 1:3 Штиндль – 79' 2:3 Финнбогасон – 83'
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