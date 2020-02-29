Дортмундская «Боруссия» одержала победу в матче чемпионата Германии с «Фрайбургом»

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Фрайбург». Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо, отправивший мяч в ворота соперника на 15-й минуте после передачи нападающего Торгана Азара.

«Боруссия», набрав 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Фрайбург» (33) — девятое.

Результаты других матчей 24-го тура Бундеслиги

«Майнц» — «Падерборн 07» — 2:0

«Аугсбург» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 2:3.

Календарь матчей немецкого первенства сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица Бундеслиги доступна здесь.