Джикия: что там не реализовало «Динамо» — не мои проблемы

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу команды в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0).
«После матча подпевали нашим болельщикам вместе с Самуэлем. Главное — победили и сыграли на ноль. Что касается проблем, которые нам доставило «Динамо», во втором тайме у них была пара хороших моментов, когда Комличенко попадал в штанги, но мы забили. Все молодцы, хорошо сыграли, у нас даже были моменты, чтобы утроить преимущество.
Не знаю про слабую реализацию, моя команда реализовала свои моменты, а что там не реализовало «Динамо» — не мои проблемы.
С ЦСКА будет вообще другой матч, кубковый. Для нас он будет очень важным, и все знают почему. Посмотрим.
Рома Зобнин? Не знаю, что вы видели всегда. Я видел его каждый день на протяжении полутора лет. Он огромный молодец. Сегодня он провёл, возможно, один из лучших матчей за последнее время и забил гол, мы его поздравили. Дай бог, чтобы он и дальше так играл, даже лучше.
Лучший игрок сегодня на поле — Зобнин. А кто, кстати, получил приз? Бакаев? До свидания», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Видео доступно на «Чемпионате».
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