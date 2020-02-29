Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джикия: что там не реализовало «Динамо» — не мои проблемы

Джикия: что там не реализовало «Динамо» — не мои проблемы
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу команды в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0).

«После матча подпевали нашим болельщикам вместе с Самуэлем. Главное — победили и сыграли на ноль. Что касается проблем, которые нам доставило «Динамо», во втором тайме у них была пара хороших моментов, когда Комличенко попадал в штанги, но мы забили. Все молодцы, хорошо сыграли, у нас даже были моменты, чтобы утроить преимущество.

Не знаю про слабую реализацию, моя команда реализовала свои моменты, а что там не реализовало «Динамо» — не мои проблемы.

С ЦСКА будет вообще другой матч, кубковый. Для нас он будет очень важным, и все знают почему. Посмотрим.

Рома Зобнин? Не знаю, что вы видели всегда. Я видел его каждый день на протяжении полутора лет. Он огромный молодец. Сегодня он провёл, возможно, один из лучших матчей за последнее время и забил гол, мы его поздравили. Дай бог, чтобы он и дальше так играл, даже лучше.

Лучший игрок сегодня на поле — Зобнин. А кто, кстати, получил приз? Бакаев? До свидания», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Видео доступно на «Чемпионате».

Тедеско: «Спартаку» немного повезло, Комличенко дважды нас простил
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020