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Комличенко: «Спартак» — с победой, а «Динамо» надо больше работать

Комличенко: «Спартак» — с победой, а «Динамо» надо больше работать
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко дал комментарий после домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

«Надо больше работать, были моменты, которые должен был реализовать. Виноват. Почему не вышел с первых минут? Были определенные тренерские задумки, никаких вопросов, это тактические дела. «Спартак» — с победой, а нам надо больше работать.

По сравнению с Чехией здесь другой уровень борьбы, выше уровень мастерства. Очень порадовало, как нас поддерживали болельщики. Жаль, не смогли их порадовать. Что касается Евро, всё очевидно. Кто будет лучше, тот и поедет на турнир.

Сегодня всё дело было в реализации. Мы не использовали моменты, соперник свои полумоменты забил. Если бы мы забили, игра пошла бы по-другому. Эту удачу нужно было ещё заслужить. Ставка была на быструю атаку, но не всё получилось», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» и «Динамо» выдали супердерби! Такие матчи мы и хотим видеть в РПЛ!
Много опасных моментов, чудо-спасение и красивые голы!
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