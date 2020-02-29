Комличенко: «Спартак» — с победой, а «Динамо» надо больше работать

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко дал комментарий после домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

«Надо больше работать, были моменты, которые должен был реализовать. Виноват. Почему не вышел с первых минут? Были определенные тренерские задумки, никаких вопросов, это тактические дела. «Спартак» — с победой, а нам надо больше работать.

По сравнению с Чехией здесь другой уровень борьбы, выше уровень мастерства. Очень порадовало, как нас поддерживали болельщики. Жаль, не смогли их порадовать. Что касается Евро, всё очевидно. Кто будет лучше, тот и поедет на турнир.

Сегодня всё дело было в реализации. Мы не использовали моменты, соперник свои полумоменты забил. Если бы мы забили, игра пошла бы по-другому. Эту удачу нужно было ещё заслужить. Ставка была на быструю атаку, но не всё получилось», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.