Рыков: удача была на стороне «Спартака»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков дал комментарий после домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

«Неудивительно, что «Спартак» низом играл, но, по-моему, они ни разу от нас не убежали. У нас было два момента — перекладина и штанга. В первом тайме Н'Жи выбегал, там можно было покатить. Моменты у нас были, просто не использовали. А «Спартак» свои полумоменты — да. Удача была на их стороне.

В перерыве Новиков просил побыстрее с мячом работать, чтобы двигать игру. Просил больше играть вперёд, «Спартак» нас грамотно накрывал. Тяжело ли было играть против Соболева? Фактурный игрок, ничего необычайно сложного не было.

Что касается невезения, то «Спартак» использовал свои полумоменты, а мы более качественные использовать не смогли. Дебют Комличенко? Он вышел, сразу два момента создал. Но надо забивать», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.