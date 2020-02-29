Дюков: партнёрство «Газпрома» с «Зенитом» и СКА увеличивает выручку и доходы

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о сотрудничестве «Газпрома» с футбольным и хоккейным клубами из Санкт-Петербурга.

«Спортивный и коммерческий успехи идут „нога в ногу“. Для нас и для лиги важно, чтобы она была коммерчески эффективной. Я бы разделил финансирование, которое клубы получают из региональных бюджетов, и то, которое клубы получают от компаний с государственным участием. Последнее — это, как правило, спонсорские и рекламные контракты, которые компании используют для продвижения своих брендов. „Газпромнефть“ имеет партнёрские отношения с „Зенитом“ и хоккейными клубами СКА и „Авангард“. Это партнёрство помогает нам продвигать наши продукты, увеличивает выручку и доходы.

Финансирование профессиональных клубов со стороны региональных бюджетов — это неправильно. В перспективе мы должны ставить перед собой задачу, чтобы клубы РПЛ и ФНЛ зарабатывали самостоятельно, не прибегая к помощи региональных бюджетов. Задачи регионов — это массовый и детско-юношеский спорт. Однако «шоковая терапия» принесла бы больше вреда, чем пользы. У нас есть программы «Наследие»: к чемпионату мира было построено большое количество стадионов, которые нужно использовать", — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС со ссылкой на телеканал «Матч ТВ».