Быстров: на месте Сёмина я бы тоже начал орать на арбитра

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением об удалении главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Наверное, не было жёлтой карточки в эпизоде с подкатом Хёведеса. Конечно, Юрий Палыч после этого решения судьи взрывается. А в следующем моменте игрок «Зенита» тоже прерывает атаку. В принципе, если ты здесь даёшь жёлтую, давай и в следующем моменте. Естественно, на месте Сёмина я бы тоже побежал и начал орать на главного арбитра. Всё по делу, и красная по делу», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встреча «Зенит» — «Локомотив» в эти минуты проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». На перерыв команды ушли при счёте 0:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.