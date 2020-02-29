Быстров: на месте Сёмина я бы тоже начал орать на арбитра

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением об удалении главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Наверное, не было жёлтой карточки в эпизоде с подкатом Хёведеса. Конечно, Юрий Палыч после этого решения судьи взрывается. А в следующем моменте игрок «Зенита» тоже прерывает атаку. В принципе, если ты здесь даёшь жёлтую, давай и в следующем моменте. Естественно, на месте Сёмина я бы тоже побежал и начал орать на главного арбитра. Всё по делу, и красная по делу», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».
Встреча «Зенит» — «Локомотив» в эти минуты проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». На перерыв команды ушли при счёте 0:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 29 февраля 2020
-
20:15
-
20:10
-
20:07
-
19:59
-
19:52
-
19:50
-
19:44
-
19:44
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:34
-
19:28
-
19:25
-
19:17
-
19:16
-
19:13
-
19:07
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:47
-
18:31
-
18:30
-
18:28
-
18:02
-
17:55
-
17:54
-
17:53
-
17:43
-
17:39
-
17:34