Мариу — о судействе в матче «Зенит» — «Локомотив»: 3-я команда — не на уровне первых двух

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу дал комментарий в перерыве выездного матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Сегодня большая игра, играют две большие команды. К сожалению, третья команда (судьи. — Прим. «Чемпионата») — не на уровне первых двух. Мы приехали за победой, но я думаю, что сегодня это будет очень сложно. «Локомотив» настроен на то, чтобы сократить отставание от «Зенита». Мы думаем о Лиге чемпионов, так что цель — победа», — сказал Мариу в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встреча «Зенит» — «Локомотив» сейчас проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 54-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.