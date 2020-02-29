Тарасов: в будущем я обязательно пройду через пост. Может, даже и не один
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своём отношении к посту.
«Завтра последний день Масленицы и начинается Великий пост. Популярный вопрос: держу ли я пост? Очень хотел бы следовать ему, но спортсменам запрещено, так как тяжёлые нагрузки. Раньше разрешали не держать путникам, путешественникам. Сейчас добавились профессиональные спортсмены (иные потребности у организма).
Думаю, в будущем я обязательно пройду через пост. Может, даже и не один. Но сейчас я планирую возвращение на футбольное поле! Хотя некоторые друзья в шутку уже скинули, что в день моей травмы стартовал для всех конкурс политических лидеров России. Пока рано, а на будущее не загадываем», — написал Тарасов в своём «инстаграме».
Тарасов после перелома ноги обратился за помощью к парапсихологу
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